Türk Telekom COP31'i dünyaya bağladı: Antalya'da dev iletişim operasyonu

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) tüm hızıyla devam ederken, dev organizasyonun iletişim ve dijital altyapısı Türk Telekom tarafından yönetiliyor. Güçlü fiber ve mobil altyapısı, yeni nesil teknolojileri ve mühendislik birikimiyle uluslararası katılımcıları Antalya'dan dünyaya bağlayan dev operasyonun detaylarını, A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve konuğu Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Tecirli aktardı.