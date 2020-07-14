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CHP'li Bakırköy Belediyesi pazar yeni kapattı, esnaf tepki gösterdi

İstanbul Bakırköy'de bulunan 'taki pazarın Bakırköy Meclisi kararıyla yer göstermeksizin kapatılmasının ardından pazarcı esnafı belediye binası önünde toplandı.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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CHP'li Bakırköy Belediyesi pazar yeni kapattı, esnaf tepki gösterdi

önünde pazarcı eylemi sırasında arbede yaşandı. kurulan pazarın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatıldığı belirten , binası önünde toplandı.

BAŞKANI GÖRMEK İSTEDİLER

Sloganlar atan esnaf, kapatma kararını protesto etti. Grup, binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi. Ancak polis izin vermedi. Bunu üzerine grup ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.

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