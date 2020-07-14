CHP'li Bakırköy Belediyesi pazar yeni kapattı, esnaf tepki gösterdi
İstanbul Bakırköy'de bulunan Zuhuratbaba Dikilitaş'taki pazarın Bakırköy Belediye Meclisi kararıyla yer göstermeksizin kapatılmasının ardından pazarcı esnafı belediye binası önünde toplandı.
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Bakırköy Belediyesi önünde pazarcı eylemi sırasında arbede yaşandı. Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatıldığı belirten esnaf, belediye binası önünde toplandı.
BAŞKANI GÖRMEK İSTEDİLER
Sloganlar atan esnaf, kapatma kararını protesto etti. Grup, binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi. Ancak polis izin vermedi. Bunu üzerine grup ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.