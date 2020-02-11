Son dakika: Canlı yayında dikkat çeken İdlib sözleri: Esed'in doğduğu köy bile... | VİDEO

Esed Rejimi dün öğle saatlerinde Türk askerlerini ikinci kez hedef aldı. Hain saldırıda 5 kahraman askerimiz şehit oldu, 5'i ise yaralandı. Esed Rejimi geçtiğimiz Cuma günü de Türkiye'nin gözlem noktalarını hedef almış, 8 askerimizi şehit etmiş, 9'unu da yaralamıştı. Türkiye Ese Rejimi saldırılarına sert karşılık verirken, dün 101 Rejim unsuru yok edildi. Bir önceki saldırıda ise 35 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Ayrıca Rejim kuvvetlerine bağlı silahlarda vuruldu. Saldırıların ardından gözler İdlib'e çevrildi. İdlib'deki gelişmeleri hem siyaset dünyası hem de vatandaş yakından takip ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız gereken talimatları vermiştir. Asla bulundupumuz noktalardan geri adım atmayacağız" diyerek Hükümetin kararlılığını gösterdi. A Haber İdlib'in nabzını anbean yaptığı yayınlarla tutarken, uzman isimleri de yayına bağlayarak bölgedeki dengeleri gözler önüne seriyor. Canlı yayına bağlanan Akademisyen Eray Güçlüer İdlib ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Güçlüer, "25 kilometre alana sıkışmış bu alanı Rejim ele geçirirse yeni Sbrenitsa, Karabağ olayları yaşanabilir. Türk askeri bölgedeki halkın refahı için orada. Gözlem noktalarımız olmasa orada İdlib halkı yaşayamaz." dedi. İşte detaylar...

Esed Rejimi dün hain bir saldırı ile 5 kahraman askerimizi şehit etti. 5 askerimiz de hain saldırıda yaralandı. Cuma günü de bir saldırı gerçekleştiren Rejim 8 askerimizi şehit etmişti. Rejim saldırısnda 13 kahraman Mehmetçik şehadete ulaşırken, 140'a yakın Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. A Haber sıcak bağlantılar ile son gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimlerden Akademisyen Eray Güçlüer İdlib'deki son durum ve atılacak adımlara ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Güçlüer, önümüzdeki 20 güne dikkat çekti! Güçlüer, Esed'in doğduğu köydeki Rejim unsurlarının bile yok edildiğini de açıkladı...

TÜRKİYE İDLİB'DEKİ İNSANLARIN TEMİNATI

Güçlüer Türkiye'nin İdlib'de bulunmasının önemine burgu yaparak, "Türkiye, İdlib'deki insanların yaşaması için orada olmak zorunda. Esed Rejimi sivilleri hedef alıyor. İnsanları büyük göçlere zorluyor. Kalanlar da saldırılarda ölüyor. Oradaki insanlar Türkiye'nin gözlem noktaları sayesinde hayatta kalabiliyorlar." diye konuştu.

"25 KİLOMETREYİ REJİM ELE GEÇİRİRSE YENİ SBRENİTSA OLUR"

Güçlüer, Esed'in zulmüne dikkat çekti, "İdlib'de insanlar 25 kilometreye sıkışmış durumda. Esed Rejimi burayı almak istiyor. Rejim burayı alırsa, yeni Sbrenitsa ve Karabağ olayları yaşanır. Büyük can kayıpları olur. Bu nedenle Türkiye burada kalmalıdır. Sayın Ömer Çelik, Türkiy^nin kararlılığını ve bu noktalardan geri adım atmayacağını ifade etti. Bu oldukça önemli. Türkiye İdlib'den geri çekilmemeli." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN ESED'İN SALDIRILARINDAN HABERİ YOKSA..."

Rusya'nın tutumuna değinen Güçlüer, "Rusya'nın şayet ifade ettiği gibi saldırılardan haberi yoksa, Rejim kafasına göre hareket ediyorsa, Rusya böyle bir ortakla nasıl yola devam ediyor. Eğer Rusya'nın haberi var ve müdahale etmiyor, göz yumuyorsa, o aman Türkiye ile ilişkileri gözden geçirilmeli" şeklinde konuştu.

"ESED'İN YAŞADIĞI KÖY BİLE VURULDU"

5 kahraman Mehmetçik dün Esed'in saldırısında şehit olmuştu. Rejimin hain saldırısına dikkat çeken Güçlüer, "Esed Rejimi bedelini çok ağır ödedi. Esed'in doğduğu köydeki Rejim unsurları bile yok edildi" ifadelerini kullandı.