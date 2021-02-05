Son dakika: Çanakkale Köprüsü için flaş açıklama! Bakan tarih verdi

Son dakika haberleri... Çanakkale Köprüsü hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.