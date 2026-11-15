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İstanbul'un sokak isimleri nereden geliyor? Her caddenin ardında ayrı bir hikaye yatıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'un sokak isimleri nereden geliyor? Her caddenin ardında ayrı bir hikaye yatıyor

İstanbul'un tarihi sokakları ve caddeleri, taşıdıkları isimlerle geçmişten bugüne uzanan hikayeleri yaşatıyor. Fatih'teki Alemdar Caddesi'nden Soğukçeşme Sokağı'na, Beyoğlu'ndaki Yaşmak Sıyıran ve Ahım Şahım sokaklarına kadar pek çok noktanın ismi dikkat çekici öyküler barındırıyor. İstanbul araştırmacısı Ayşe Kapucu, sokak isimlerinin tarihini ve bu isimlerin ardındaki hikayeleri anlattı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman Ömer Er, özel haberinde İstanbul'un sokaklarında tarihe yolculuk yaptı.

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