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Ekonomideki toparlanma kimi rahatsız ediyor? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 09:59
Güncelleme:02.02.2021 10:04
Boğaziçi Üniversitesi'nde işgal girişiminin zamanı ne ifade ediyor? Perde arkasında ne var? Ekonomik toparlanma kimleri rahatsız ediyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde işgal girişiminin zamanı ne ifade ediyor? Perde arkasında ne var? Ekonomik toparlanma kimleri rahatsız ediyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

"TÜRKİYE BU FİLMLERİ ÇOK GÖRDÜ"

Erdem, "Aslında hikaye pandemiyle başladı. Bütün dert Türkiye bu salgın karşısında niye diz çökmedi? Baktılar olmuyor Türkiye bu işi hallediyor. Sandıkla bir yere gelemeyenler ekonomiye saldırarak gelmeye çabalıyor. Bir kriz algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye bu filmleri çok gördü." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Boğaziçi provokasyonunun perde arkasında ne var? Ülkede kaos çıkarmak isteyenler kim? Coşkun Başbuğ A Haberde anlattı SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNUN PERDE ARKASINDA NE VAR? ÜLKEDE KAOS ÇIKARMAK İSTEYENLER KİM? COŞKUN BAŞBUĞ A HABER'DE ANLATTI
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