Ekonomideki toparlanma kimi rahatsız ediyor? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Boğaziçi Üniversitesi'nde işgal girişiminin zamanı ne ifade ediyor? Perde arkasında ne var? Ekonomik toparlanma kimleri rahatsız ediyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde işgal girişiminin zamanı ne ifade ediyor? Perde arkasında ne var? Ekonomik toparlanma kimleri rahatsız ediyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

"TÜRKİYE BU FİLMLERİ ÇOK GÖRDÜ"

Erdem, "Aslında hikaye pandemiyle başladı. Bütün dert Türkiye bu salgın karşısında niye diz çökmedi? Baktılar olmuyor Türkiye bu işi hallediyor. Sandıkla bir yere gelemeyenler ekonomiye saldırarak gelmeye çabalıyor. Bir kriz algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye bu filmleri çok gördü." ifadelerini kullandı.