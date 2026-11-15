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Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin kuruluş yıl dönümü mesajı: “Kıbrıs bizim millî davamızdır”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin kuruluş yıl dönümü mesajı: “Kıbrıs bizim millî davamızdır”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Kıbrıs'ın Türkiye için milli bir dava olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmanın her alanda güçlendirilmeye devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andı.

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