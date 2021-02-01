Boğaziçi provokatörlerinden rektörlük binasına işgal girişimi
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane gösteren terör odaklı güçlerin provokasyonu devam ediyor. Yürüyüş yaparak polise saldıran terör sempatizanı grup rektörlük binasını ablukaya aldı.
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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yaparak polise saldıran provokatörler an itibariyle rektörlük binasını ablukaya aldılar.
İstanbul Valiliği tarafından Pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve toplanmayı yasaklamasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan eylemci grup, rektör Melih Bulu'nun Rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulunuyor.
Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, devlet aleyhine de sloganlar atıyor.