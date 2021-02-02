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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 09:35
Güncelleme:02.02.2021 09:48
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binasına yapılan işgal girişiminin perde arkası ne? Provokatörlerin amacı sokak çatışması mı çıkarmak? CHP, HDP, DEVA VE DHKP-C'lilerin çağrısının amacı ne? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de anlattı.

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binasına yapılan işgal girişiminin perde arkası ne? Provokatörlerin amacı sokak çatışması mı çıkarmak? CHP, HDP, DEVA VE DHKP-C'lilerin çağrısının amacı ne? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de anlattı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ HEYECANLANMIŞ DURUMDA

Karaman, "Buradan bir kıvılcım ateşlemek, Gezi benzeri bir kalkışma yapmak ve Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Bütün terör örgütleri heyecanlanmış durumda. Nasıl bu işi kaosa götürebiliriz onun derdindeler. Sosyal medyada heyecanlılar, 24 saat görev başındalar. Seçilmiş hükümeti devirme telaşındalar." ifadelerini kullandı.

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