Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rusya dönüşü önemli mesajlar! KPSS iptalinin detaylarını anlattı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili "Bu hususları, Rus tarafıyla görüşmelerimizde bir kez daha ele aldık. ‘25 bin kişi şu anda çalışmıyor. Burası kapatıldı’ gibi ifadeler söyleniyor. Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim, Rus tarafı da kabul etmiyor. Çalışıyorlar." dedi. Erdoğan, Avrupa'daki enerji kriziyle ilgili, "Avrupa’nın istikrar ve güvenliği için Türkiye’nin yeri aşikâr. Bu rolümüzü küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir kez daha gösterdik." dedi. Erdoğan, Kuzey Irak'ta Zaho'ya yapılan saldırıya yönelik, "Terör örgütü PKK’nın bilindik saldırılarının bir değişik versiyonu." dedi. Olayın aslı budur. Öte yandan Erdoğan, KPPS iptalinin detaylarını ilk kez anlattı.

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