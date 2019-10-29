Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de 'Barış Pınarı' vurgusu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi Anıtkabir özel defterini imzaladı. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 'Barış Pınarı' vurgusu dikkat çekti "9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız 'Barış Pınarı' harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik." ifadelerinin kullandı. İşte Erdoğan'ın o sözleri...

Başkan Erdoğan '29 Ekim' mesajında, "Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı gösterdik." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şu mesajları paylaştı:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıaliniz ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun."