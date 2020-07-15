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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bıraktı, dua etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİĞER PROGRAMLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı, dua etti.
Başkan Erdoğan'a gaziler ile birlikte 1. Sınıf Emniyet Müdürü Gazi Turgut Aslan da eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİĞER PROGRAMLARI
Başkan Erdoğan daha sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.