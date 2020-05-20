20 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2020 20:13
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı 3 saat sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı 3 saat sürdü.


Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

ELE ALINAN KONULAR
Toplantıda, Suriye, Irak ve Libya başta olmak üzere Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.



Başkan Erdoğan başkanlığında kritik zirve
Başkan Erdoğan başkanlığında kritik zirve
Bakan Albayrak'tan flaş swap açıklaması
Bakan Albayrak'tan flaş swap açıklaması
Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Hafter'e çok ağır darbe! Hava savunma sistemi imha edildi
Hafter'e çok ağır darbe! Hava savunma sistemi imha edildi
Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı
Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı
Başkan Erdoğan'dan reform açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "reform" açıklaması
Yeniden doğuşun hikayesi geliyor
"Yeniden doğuşun hikayesi geliyor"
Bakan Akar: Dengeler değişti
Bakan Akar: Dengeler değişti
“Milyonluk kaçak villa” tartışması
“Milyonluk kaçak villa” tartışması
Başkan Erdoğan: Bu söz rehberiniz olmalıdır
Başkan Erdoğan: Bu söz rehberiniz olmalıdır
Kılıçdaroğlu'nun büyük çelişkisi! Altına 2 milyonluk araç çekti
Kılıçdaroğlu'nun büyük çelişkisi! Altına 2 milyonluk araç çekti
Başkan Erdoğan'dan Menderes mesajı
Başkan Erdoğan'dan "Menderes" mesajı
Daha Fazla Video Göster