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Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da anne ve babasının kabrini ziyaret etti |Video

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Giriş: 23.05.2020 15:52
Güncelleme:23.05.2020 15:53
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan anne, babası ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un mezarlarını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Başkan Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Erdoğan aynı mezarlıkta bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte hayatını kaybeden Erol Olçok'un kabrinde de dua etti.

Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrılarak Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

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