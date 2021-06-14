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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO zirvesinde görüştü! İşte fotoğraflar...

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Giriş: 14.06.2021 18:07
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Miçotakis, Brüksel'de görüştü.

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Miçotakis, Brüksel'de görüştü.

Başkan Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

Öte yandan kritik temastan fotoğraflar da paylaşıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, NATO KARARGAHI'NDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saatler sonra gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı'na giriş yaptı.

Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

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