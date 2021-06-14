14 Haziran 2021, Pazartesi
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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden NATO Zirvesi kapsamında görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüştü. İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü.
Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.