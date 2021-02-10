Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında CHP'li belediyelerdeki sorunlara dikkat çekerek video klip izletti. İşte AK Parti ve CHP'li belediler arasındaki farkı gözler önüne seren o video görüntüleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında CHP'li belediyelerdeki sorunlara dikkat çekerek video klip izletti. İşte AK Parti ve CHP'li belediler arasındaki farkı gözler önüne seren o video görüntüleri...





ÇÖP - ÇUKUR - ÇAMUR BELEDİYECİLİĞİ

Başkan Erdoğan, "Şimdi geçmişten bugüne bu manzaraların bir k��smını hep birlikte seyredelim. Ekranları başında bizi izleyen milletim de seyretsin ve bu CHP belediyeciliğinin çöp, çukur, çamur olduğunu tekrar görelim." ifadelerini kullanarak CHP'li belediyelerdeki yaşanan problemlerin görüntülerinden oluşan videoyu izletti.

Başkan Erdoğan, izletilen videounun ardından "Bir de AK Partili belediyelerin yönetimindeki şehirlerimizin görüntüleri var. Şimdi de bunları seyredelim." diyerek AK Partili belediyelerdeki hizmetleri gözler önüne seren görüntüleri izletti.

Erdoğan, "Bu ülkede kimin hizmet siyaseti kimin eser siyaseti yaptığı, kimin de istismar siyaseti ideolojik bağnazlık siyasetiyle milleti perişan ettiği bu örneklerde bir kez daha ayan beyan ortaya çıkmıştır." şeklinde konuştu.