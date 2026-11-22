BDDK'dan ikinci ev alacaklara kredi kolaylığı! Kimler yararlanabilecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), konut kredisi kullanarak ikinci evini satın almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir karar aldı. Tek konutu bulunan vatandaşların ikinci konut alımında uygulanan yüzde 75'lik kredi sınırlamasının kaldırıldığı açıklandı. Peki, yeni düzenlemeyle ikinci ev için ne kadar konut kredisi kullanılabilecek? Kredi tutarı nasıl belirlenecek ve düzenlemeden kimler yararlanabilecek? İşte BDDK'nın konut kredilerine ilişkin kararının ayrıntıları...