ROKETSAN'dan kritik kabiliyet! ORKA torpidosu AKINCI'dan ateşlendi

Türkiye'nin denizaltı savunma kabiliyetini güçlendirmeye yönelik önemli bir test daha başarıyla tamamlandı. ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ORKA yeni nesil hafif sınıf torpido, ilk kez Bayraktar AKINCI TİHA'dan havadan bırakıldı. Gerçekleştirilen atış testini başarıyla tamamlayan ORKA, Türkiye'nin denizaltı savunma teknolojilerinde ulaştığı yeni kabiliyeti ortaya koydu.