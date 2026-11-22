Mehmet Uçum'dan 'Terörsüz Türkiye' analizi! DEM Parti'ye sorumluluk çağrısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, kaleme aldığı analizde 'Terörsüz Türkiye' sürecinde toplumsal güvenin inşası, demokratik bütünleşme hedefi ve kurumların üstlenmesi gereken sorumlulukları değerlendirdi. Geçiş sürecinin daha berraklaşmaya ve hızlanmaya ihtiyacı olduğunu belirten Uçum, DEM Parti'nin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Uçum, İmralı'dan daha fazla açıklama yapılmasının önemine dikkat çekerken İzleme Komisyonunun süreçte önemli rol oynayacağını ve MGK kararıyla ikinci aşamaya geçileceğini ifade etti.