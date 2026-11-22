Endonezya'da şekerleme fabrikasında facia! 24 ölü, onlarca kayıp

Endonezya'nın Batı Cava bölgesinde bulunan üç katlı şekerleme fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevlerin kısa sürede tesisin büyük bölümünü sardığı yangında 24 kişi hayatını kaybederken onlarca işçinin kayıp olduğu bildirildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle 15 kişi fabrikadan sağ çıkarıldı, bunlardan 4'ü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA incelemesi başlatılırken yakınlarından haber alamayan ailelerin fabrika önündeki bekleyişi sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken kayıp işçileri arama çalışmaları devam ediyor.