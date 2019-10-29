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29.10.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul etti |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan şu sıralarda Beştepe'de tebrikleri kabul ediyor. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak.

Başkan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan şu sıralarda Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

EVLET BAHÇELİ TÖRENE KATILDI

Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin samimi tokalaşması dikkatlerden kaçmadı.

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