Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Musul ve Basra konsoloslukları tekrar açılacak

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta Musul ve Basra başkonsolosluklarının yeniden açılacağını duyurdu. Çavuşoğlu, "YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkar haberler üzerine, tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik" dedi.