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18.11.2019

Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Musul ve Basra konsoloslukları tekrar açılacak

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta Musul ve Basra başkonsolosluklarının yeniden açılacağını duyurdu. Çavuşoğlu, "YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkar haberler üzerine, tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik" dedi.

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