Bakan Koca: Filyasyon başarımız sürüyor

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Son dakika: Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu: Filyasyon başarımız sürüyor

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Giriş: 20.08.2020 20:24
Güncelleme:20.08.2020 20:24
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden filyasyon çalışmalarına yönelik bir paylaşımda bulundu. Vatandaşlar "20 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken Bakan Koca filyasyon ekibi sayılarıyla ilgili ortaya atılan asılsız iddialara yanıt verdi. "1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9344'e çıkardık, 1837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde yüzde 98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Yenilen virüs olacak" dedi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden filyasyon çalışmalarına yönelik bir paylaşımda bulundu.

Vatandaşlar "20 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı mı?" sorusuna yanıt ararken Bakan Koca filyasyon ekibi sayılarıyla ilgili ortaya atılan asılsız iddialara yanıt verdi.

"YENİLEN VİRÜS OLACAK"

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9344'e çıkardık, 1837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde yüzde 98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Yenilen virüs olacak" dedi.

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