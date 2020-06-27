27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Bakan Koca 27 Haziran koronavirüs verilerini paylaştı! Entübe hasta sayısı dikkat çekti |Video

Son dakika: Bakan Koca 27 Haziran koronavirüs verilerini paylaştı! Entübe hasta sayısı dikkat çekti |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2020 20:27
Güncelleme:27.06.2020 20:36
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde 27 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, bugün 45.213 kişiye test yapıldığını 1.372 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybederken dün 382 olan entübe hasta sayısı ise bugün 366'ya geriledi. İşte 27 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerinin detayları...

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde 27 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca, bugün 45.213 kişiye test yapıldığını 1.372 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybederken dün 382 olan entübe hasta sayısı ise bugün 366'ya geriledi. İşte 27 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerinin detayları...

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından. %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz.

Bakan Koca 27 Haziran verilerini paylaştı! Entübe hasta sayısında...
Bakan Koca 27 Haziran verilerini paylaştı! Entübe hasta sayısında...
Diyarbakır'daki hain saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı
Diyarbakır'daki hain saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı
TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Korona testi pozitif çıkan vekil sayısı 3'e yükseldi
Korona testi pozitif çıkan vekil sayısı 3'e yükseldi
MSB duyurdu! Haftanin'de PKK'ya ağır darbe
MSB duyurdu! Haftanin'de PKK'ya ağır darbe
Başkan Erdoğan'ın kıdem tazminatı açıklaması ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'ın kıdem tazminatı açıklaması ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması
Trakya için tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Trakya için tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek?
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı saat kaçta sona erecek?
Taktik değişikliği ve çelişki sarmalı!
Taktik değişikliği ve çelişki sarmalı!
Korkutan uyarı: Eğer böyle devam ederse...
Korkutan uyarı: Eğer böyle devam ederse...
850 milyonluk CHP kıyağı!
850 milyonluk CHP kıyağı!
Daha Fazla Video Göster