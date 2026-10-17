Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz platformu Osman Gazi Karadeniz'e uğurlandı

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Zonguldak Filyos Limanı'nda düzenlenen törenle dualar ve alkışlar eşliğinde Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla katıldığı törende, günlük doğal gaz üretiminin yaklaşık 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkarılması ve yerli gazla ihtiyacı karşılanan hane sayısının 8 milyona ulaşması hedefi öne çıktı. Kıyıdan yaklaşık 170 kilometre açıkta görev yapacak platformun, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlaması ve doğal gazda dışa bağımlılığın azaltılmasına destek olması bekleniyor.