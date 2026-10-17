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Sakarya'daki cinayette dikkat çeken detay! Zanlının yapay zekaya sorduğu sorular ortaya çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Sakarya'daki cinayette dikkat çeken detay! Zanlının yapay zekaya sorduğu sorular ortaya çıktı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, 24 Temmuz'da misafirliğe gittiği evde tabancayla vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tutuklanan 15 yaşındaki şüphelinin, olaydan önce yapay zeka uygulamasına silahların yaralayıcılığı, meşru müdafaa ve hapis cezalarına ilişkin sorular yönelttiği tespit edildi. JASAT ekiplerinin telefon incelemesinde silahlara ait fotoğraflar da ortaya çıkarken, acılı anne Yeliz İmrağ, olayın kaza olmadığını savunarak, "Oğlumun hakkını sonuna kadar savunacağım" dedi.

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