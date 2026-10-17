Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok ile alarm! Sağanak ve yüksek kesimlere kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlara karşı peş peşe sarı ve turuncu uyarılar yayımladı. İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde metrekareye 100 milimetrenin üzerinde yağış beklenirken Ankara, Bolu, Bursa ve çevre illerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Uzmanlar, sel, su baskını ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.