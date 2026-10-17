14 bıçak darbesiyle öldürülen Nihat Bilgiç cinayetinde yeni gelişme! Dehşet anları kamerada
Mardin'in Midyat ilçesinde, 7 Mayıs'ta kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 14 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Nihat Bilgiç'in (46) öldürülmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girerken, tutuklu sanık Aziz Bilgiç, amcasını bıçakladığını kabul ederek, "Kaç bıçak darbesi vurduğumu, neresine bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.