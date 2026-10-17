Başkan Erdoğan duyurdu: 2026 bitmeden 38 bin hekim dışı sağlık personeli alınacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde sağlık alanındaki yeni personel alımını duyurdu. Erdoğan, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı sağlık personeli alımı için ilana çıkılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın alım takvimini önümüzdeki günlerde paylaşacağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin sağlık alanında küresel bir çekim merkezi haline getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.