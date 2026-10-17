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İstanbul'da kripto para dolandırıcılığı operasyonu! 9 lüks araca el konuldu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul'da kripto para dolandırıcılığı operasyonu! 9 lüks araca el konuldu

İstanbul'da yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Richard James Schueler, MİT destekli operasyonla Beşiktaş'ta yakalandı. Soruşturma kapsamında Schueler'in eşi adına kayıtlı 9 araca el konulurken, düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 150 bin dolar, çok sayıda lüks eşya, silah ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan Schueler, eşi ve 3 korumasının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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