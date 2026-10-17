Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Kamera kayıtları dosyada yok

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Doku'nun çalıştığı kafede yaklaşık 15 güvenlik kamerası bulunduğu, ancak sorumlu olduğu üst kata ait görüntülerin soruşturma dosyasında yer almadığı belirlendi. İşletmenin eski sahibi, üst kattaki kameraları polise bildirdiğini ancak kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi. Soruşturma kapsamında 38 kişi tutuklanırken, 30 kişilik özel ekibin Doku'nun cansız bedenini bulmak için yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.