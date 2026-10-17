-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Kamera kayıtları dosyada yok
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Kamera kayıtları dosyada yok

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Doku'nun çalıştığı kafede yaklaşık 15 güvenlik kamerası bulunduğu, ancak sorumlu olduğu üst kata ait görüntülerin soruşturma dosyasında yer almadığı belirlendi. İşletmenin eski sahibi, üst kattaki kameraları polise bildirdiğini ancak kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi. Soruşturma kapsamında 38 kişi tutuklanırken, 30 kişilik özel ekibin Doku'nun cansız bedenini bulmak için yürüttüğü arama çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok ile alarm! Sağanak ve yüksek kesimlere kar geliyor
Sonraki Video
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok ile alarm! Sağanak ve yüksek kesimlere kar geliyor
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar