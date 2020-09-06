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Son dakika: Bakan Koca 10 ili özellikle uyardı! 6 Eylül koronavirüs verileri açıklandı

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Giriş: 06.09.2020 19:17
Güncelleme:06.09.2020 19:18
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 96 bin 842 olurken, bin 578 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 53 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 13 kişi iyileşti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10 ilimizi uyararak "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 96 bin 842 olurken, bin 578 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 53 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte bin 13 kişi iyileşti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10 ilimizi uyararak "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

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