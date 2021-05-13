Son dakika: Bakan Akar sınırın sıfır noktasında! Mehmetçik'in bayramını kutladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın komuta kademesi ile Irak sınırının sıfır noktasındaki üs bölgelerini ziyaret ederek, Mehmetçik'in bayramını kutladı. Bakan Akar, "Yunan komşularımızın provokasyonlardan, tehdit dilinden, yalan yanlış açıklamalardan vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye’ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksınlar, kim yayılmacı?" dedi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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