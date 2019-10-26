Bahçeli canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu uyardı: Bunu sonu iyi olmaz |Video

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu "Bunun sonu iyi olmaz" diyerek sert sözlerle uyardı. Bahçeli basın mensuplarına yaptığı açıklamada "(Kılıçdaroğlu) Salı günü yapmış olduğu grup toplantılarını özel bir odanın içinde kendisi için hazırlatıp baştan sona dinlemeli. Burada neler söylemek istediğini kendi kendine ayıklamalı. Son günlerde bazı ülkelerde toplumsal hareketler oluşuyor. Şili'de ve Lübnan'da olduğu gibi. Bunların hepsi iktidara karşı bir toplumsal hareket başlatmaya çalışıyor. Şimdi bu toplumsal hareketi başlatma yeteneği, cesareti, kadrosu Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoktur. Onun için bir başka ülkedeki toplumsal harekete özenerek Türkiye'de iktidar değişikliği yapacağına inanıyorsa bunun sonu iyi olmaz. Kendisi en büyük zararı görür." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu "Bunun sonu iyi olmaz" diyerek sert sözlerle uyardı.

BAHÇELİ'DEN TOPLUMSAL AYAKLANMA UYARISI!

Bahçeli basın mensuplarına yaptığı açıklamada "(Kılıçdaroğlu) Salı günü yapmış olduğu grup toplantılarını özel bir odanın içinde kendisi için hazırlatıp baştan sona dinlemeli. Burada neler söylemek istediğini kendi kendine ayıklamalı. Son günlerde bazı ülkelerde toplumsal hareketler oluşuyor. Şili'de ve Lübnan'da olduğu gibi. Bunların hepsi iktidara karşı bir toplumsal hareket başlatmaya çalışıyor. Şimdi bu toplumsal hareketi başlatma yeteneği, cesareti, kadrosu Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoktur. Onun için bir başka ülkedeki toplumsal harekete özenerek Türkiye'de iktidar değişikliği yapacağına inanıyorsa bunun sonu iyi olmaz. Kendisi en büyük zararı görür." ifadelerini kullandı.