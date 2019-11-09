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09.11.2019
Son dakika: Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi...
Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan 4 kişi ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek, eşi Sultan Şimşek ile çocukları Ceren Şimşek ve Ali Çınar Şimşek'e ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.
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