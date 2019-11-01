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01.11.2019
Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracı devrildi! Olay yerinden ilk görüntüler
Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne ait servis aracı devrildi! 30 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler ve kazayla ilgili son bilgileri A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı. Ankara-Bala kara yolu Çavuşlu mevkisinde, Çankaya Belediyesine ait, 06 DM 0124 plakalı servis aracı, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı istikamete geçen servis aracı, daha sonra devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 26 kadın ve 3 çocuk yaralandı.
Yaralananlar arasında bir hemşirenin olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan kişilerin, Bala ilçesine bağlı Yayla, Kömürcü ve Tohumlar mahallelerinde oturduğu ve sağlık taraması için geldiği şehir merkezinden, Çankaya Belediyesine ait servis aracıyla döndüğü öğrenildi.
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