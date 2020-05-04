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Son dakika: Alman Deutsche Welle Türkçe'nin karalama kampanyası ellerinde patladı! Sağlık Bakanlığı tek tek ifşa etti |Video

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04.05.2020
Son dakika haberi... Alman "Deutsche Welle Türkçe"nin Türkiye'yi karalama kampanyası yine boşa çıktı. Almanya’da huzurevlerinde yaşayan Alman vatandaşlar Türkiye’ye şarkı besteleyip teşekkür ederken Alman DW, Türkiye’yi karalama kampanyasına kalktı. Kanal ABD’de görev yapan Prof. Dr. Onur Başer ile röportaj yaptı. Başer, koronavirüsün merkezi ve Türkiye’nin yardım gönderdiği ABD’den Türkiye’nin sağlık sistemini eleştirip vakaların saklandığı yalanını söyledi. Sağlık Bakanlığı Başer’in iddiasını tek tek yalanladı.

Alman "Deutsche Welle Türkçe"nin Türkiye'yi karalama kampanyası yine boşa çıktı. Almanya'da huzurevlerinde yaşayan Alman vatandaşlar Türkiye'ye şarkı besteleyip teşekkür ederken Alman DW, Türkiye'yi karalama kampanyasına kalktı.

Son dakika: Almanyadaki huzurevi sakinlerinden Türkiyeye şarkılı teşekkür |Video SON DAKİKA: ALMANYA'DAKİ HUZUREVİ SAKİNLERİNDEN TÜRKİYE'YE ŞARKILI TEŞEKKÜR |VİDEO

Kanal ABD'de görev yapan Prof. Dr. Onur Başer ile röportaj yaptı. Başer, koronavirüsün merkezi ve Türkiye'nin yardım gönderdiği ABD'den Türkiye'nin sağlık sistemini eleştirip vakaların saklandığı yalanını söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİR BİR İFŞA ETTİ
Başer'in vakaların gizlendiği yönündeki bu iddiaları da Sağlık Bakanlığı'nın hem yayınladığı uygulamayla hem de vakaların tek tek gösterildiği haritalarla da gösterilmiş oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

ABD Türkiyenin yardımını konuşuyor: Virüs dayanışma getirdi ABD TÜRKİYE'NİN YARDIMINI KONUŞUYOR: VİRÜS DAYANIŞMA GETİRDİ
Türkiyenin ABDye gönderdiği yardım uçağı iniş yaptı TÜRKİYE'NİN ABD'YE GÖNDERDİĞİ YARDIM UÇAĞI İNİŞ YAPTI
Son dakika: ABDden Türkiyeye bir teşekkür daha |Video SON DAKİKA: ABD'DEN TÜRKİYE'YE BİR TEŞEKKÜR DAHA |VİDEO
DW Türkçeden kirli operasyon! DEAŞı Türkiye ile ilişkilendirme gayretine giriştiler! DW TÜRKÇE'DEN KİRLİ OPERASYON! DEAŞ'I TÜRKİYE İLE İLİŞKİLENDİRME GAYRETİNE GİRİŞTİLER!

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