Son dakika: Alman Deutsche Welle Türkçe'nin karalama kampanyası ellerinde patladı! Sağlık Bakanlığı tek tek ifşa etti |Video

Son dakika haberi... Alman "Deutsche Welle Türkçe"nin Türkiye'yi karalama kampanyası yine boşa çıktı. Almanya’da huzurevlerinde yaşayan Alman vatandaşlar Türkiye’ye şarkı besteleyip teşekkür ederken Alman DW, Türkiye’yi karalama kampanyasına kalktı. Kanal ABD’de görev yapan Prof. Dr. Onur Başer ile röportaj yaptı. Başer, koronavirüsün merkezi ve Türkiye’nin yardım gönderdiği ABD’den Türkiye’nin sağlık sistemini eleştirip vakaların saklandığı yalanını söyledi. Sağlık Bakanlığı Başer’in iddiasını tek tek yalanladı.

Alman "Deutsche Welle Türkçe"nin Türkiye'yi karalama kampanyası yine boşa çıktı. Almanya'da huzurevlerinde yaşayan Alman vatandaşlar Türkiye'ye şarkı besteleyip teşekkür ederken Alman DW, Türkiye'yi karalama kampanyasına kalktı.

Kanal ABD'de görev yapan Prof. Dr. Onur Başer ile röportaj yaptı. Başer, koronavirüsün merkezi ve Türkiye'nin yardım gönderdiği ABD'den Türkiye'nin sağlık sistemini eleştirip vakaların saklandığı yalanını söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİR BİR İFŞA ETTİ

Başer'in vakaların gizlendiği yönündeki bu iddiaları da Sağlık Bakanlığı'nın hem yayınladığı uygulamayla hem de vakaların tek tek gösterildiği haritalarla da gösterilmiş oldu.