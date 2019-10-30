DW Türkçe'den kirli operasyon! DEAŞ'ı Türkiye ile ilişkilendirme gayretine giriştiler!

Teröre karşı kararlı mücadelesini yıllardır sürdüren Türkiye'ye Batı medyasının Türkiye uzantıları saldırmaya devam ediyor. Batı medyasının Türkiye uzantılarından Deutsche Welle Türkçe şimdi de büyük bölümünü Türkiye'nin temizlediği terör örgütü DEAŞ'ı daha önce FETÖ'nün giriştiği gibi Türkiye'yle ilişkilendirmeye çalışıyor. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sürecinde de rahat durmayan Batı medyası operasyonu karalamaya kalkışmış, uluslararası medyanın Türkçe yayınları, YPG'li teröristlerden 'komutan', FETÖ'den ise 'cemaat' diye bahsetmişti. DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ile Türkiye arasında bağlantı olabileceğini ima eden yayınlar yapan Batı medyasının bu girişimi FETÖ'yü hatırlattı. Bilindiği üzere FETÖ de Türkiye ve DEAŞ arasında bağlantı olduğuna dair algı yapmaya çalışmış fakat başarılı olamamıştı.

Her fırsatta Türkiye'ye iftira atarak algı operasyonu yapmaya çalışan Batı medyası yine rahat durmadı. Bu defa Deutsche Welle Türkçe, ''Türkiye, Bağdadi'nin İdlib'de olduğunu biliyor muydu?'' başlıklı haberi servis etti.

İşte o skandal paylaşım;

NİYETLERİ AYAN BEYAN ORTADA!

Batı medyasının Türkiye uzantılarının hedefi daha önce olduğu gibi bir kez daha Türkiye üzerine algı operasyonlarını faaliyete koyarak Türkiye ve DEAŞ'ı kamuoyu önünde hemhal hale getirmek.

FETÖ DE AYNI ALGI OPERASYONUNU YÜRÜTMÜŞTÜ!

FETÖ'cü hainler de Türkiye ve DEAŞ arasında gizliden gizliye anlaşma olduğunu iddia etmiş ve Türkiye'yi uluslararası mecrada zor duruma sokmaya çalışmışlardı.