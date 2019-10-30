30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

DW Türkçe'den kirli operasyon! DEAŞ'ı Türkiye ile ilişkilendirme gayretine giriştiler!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
DW TÜRKÇE'DEN KİRLİ OPERASYON! DEAŞ'I TÜRKİYE İLE İLİŞKİLENDİRME GAYRETİNE GİRİŞTİLER!

Teröre karşı kararlı mücadelesini yıllardır sürdüren 'ye Batı medyasının Türkiye uzantıları saldırmaya devam ediyor. Batı medyasının Türkiye uzantılarından Türkçe şimdi de büyük bölümünü Türkiye'nin temizlediği terör örgütü 'ı daha önce 'nün giriştiği gibi Türkiye'yle ilişkilendirmeye çalışıyor. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sürecinde de rahat durmayan Batı medyası operasyonu karalamaya kalkışmış, uluslararası medyanın Türkçe yayınları, 'li teröristlerden 'komutan', FETÖ'den ise 'cemaat' diye bahsetmişti. DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ile Türkiye arasında bağlantı olabileceğini ima eden yayınlar yapan Batı medyasının bu girişimi FETÖ'yü hatırlattı. Bilindiği üzere FETÖ de Türkiye ve DEAŞ arasında bağlantı olduğuna dair algı yapmaya çalışmış fakat başarılı olamamıştı.

Her fırsatta 'ye iftira atarak algı operasyonu yapmaya çalışan Batı medyası yine rahat durmadı. Bu defa Türkçe, ''Türkiye, Bağdadi'nin 'de olduğunu biliyor muydu?'' başlıklı haberi servis etti.

İşte o skandal paylaşım;

NİYETLERİ AYAN BEYAN ORTADA!

Batı medyasının Türkiye uzantılarının hedefi daha önce olduğu gibi bir kez daha Türkiye üzerine algı operasyonlarını faaliyete koyarak Türkiye ve 'ı kamuoyu önünde hemhal hale getirmek.

FETÖ DE AYNI ALGI OPERASYONUNU YÜRÜTMÜŞTÜ!

'cü hainler de Türkiye ve DEAŞ arasında gizliden gizliye anlaşma olduğunu iddia etmiş ve Türkiye'yi uluslararası mecrada zor duruma sokmaya çalışmışlardı.

Suriye oyunu bozulan Batı, Türkiye'yi medyasıyla hedef alıyor, psikolojik savaş veriyor SURİYE OYUNU BOZULAN BATI, TÜRKİYE'Yİ MEDYASIYLA HEDEF ALIYOR, PSİKOLOJİK SAVAŞ VERİYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN