01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği yardım uçağı iniş yaptı

Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği yardım uçağı iniş yaptı

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın birçok bölgesine yardım götürmeye devam ediyor. Türkiye'den koronavirüs salgınına karşı kullanılmak üzere gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, Washington Andrews Havalimanı’na iniş yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
TÜRKİYE'NİN ABD'YE GÖNDERDİĞİ YARDIM UÇAĞI İNİŞ YAPTI

Detaylar gelecek...

AHaber CANLI YAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA