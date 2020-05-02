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ABD Türkiye'nin yardımını konuşuyor: Virüs dayanışma getirdi

’nin ’ye yolladığı iki uçak tıbbi malzeme yardımı hem ABD basınında hem uluslararası medyada büyük ilgi gördü. Amerikan Bloomberg, “Virüs dayanışma getirdi” yorumu yaptı. “Türkiye, ABD’ye tıbbi ekipman bağışladı” diyen , maske, giysi ve siperlerin ABD’de tarafından dağıtılacağını belirtti.

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Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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DÜNYA TÜRKİYE'NİN YARDIMINI KONUŞUYOR!

Türkiye'nin ikinci yardım uçağı ABD'ye ulaştı TÜRKİYE'NİN İKİNCİ YARDIM UÇAĞI ABD'YE ULAŞTI

AP Ajansı: 'nin 'ye iki uçak dolusu kişisel koruyucu malzeme yolladığına işaret eden ajans, ABD'nin Türkiye 'in bu bağıştan ötürü teşekkür ettiğini belirtti.

Reuters Ajansı: Reuters, Türkiye'nin , , İngiltere, İran, , Balkan ve Afrika ülkelerine de yardımlar yolladığını hatırlattı.

CNN International: ABD'ye salı günü giden ilk uçağın Maryland'de Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD yetkilisi Philip Reeker tarafından karşılandığını belirtti.

NBC News: "Türkiye, ABD'ye tıbbi ekipman bağışladı" diyen , maske, giysi ve siperlerin ABD'de tarafından dağıtılacağını belirtti.

Bloomberg: S-400 gerilimini hatırlatan Bloomberg, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Türkiye'ye 'cömert bağışından' ötürü teşekkür ettiğini aktardı. Bloomberg, "Virüs dayanışma getirdi" dedi.

Washington Times: Türkiye'nin ABD'ye koruyucu tıbbi malzeme yolladığını, karşılığında ABD'den dayanışmanın iyileşmesini talep ettiğini belirtti. Gazete, 'ın Başkan Trump'a yolladığı mektupta yer alan "Umuyorum ki Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacaktır" sözlerine yer verdi.

Defense One: Erdoğan'ın "Türkiye, her türlü dayanışma sergilemeye devam edecektir" mesajının altını çizdi.

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