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Soykırımcı zihniyetin değişmeyen politikası: “Kim gelirse gelsin Filistin meselesi değişmez!"
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Soykırımcı zihniyetin değişmeyen politikası: “Kim gelirse gelsin Filistin meselesi değişmez!"

İsrail'de 2022 seçimlerinden bu yana Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağ koalisyonunun yaşadığı ciddi oy kaybı, muhalefet bloku ile Gadi Eisenkot liderliğindeki senaryoları öne çıkarırken; A Haber’de konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki kanlı ve işgalci çizgisinin iktidar değişse dahi farklılaşmayacağını, Eisenkot'un geçmişteki askeri doktrinlerinin bu vahşetin temel taşlarını oluşturduğunu vurguladı.

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