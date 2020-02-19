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19.02.2020

5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti, rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

Son dakika haberi... AK Parti'ye 4 ilden 4 ilçe, bir belde belediye başkanı daha geçiş yaptı. AK Parti’ye katılan isimlere rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4'ü ilçe, biri belde olmak üzere toplam 5 belediye başkanına parti rozetini taktı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:

- Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Belediye Başkanı Fatih Kayacan,

- Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin,

- Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin,

- Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün,

- Siirt Baykan ilçesinin Veysel Karani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün.

Son dakika: 5 belediye başkanı AK Partiye geçti SON DAKİKA: 5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

5 İSİM DAHA KATILMIŞTI

14 Ocak tarihinde yapılan grup toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini açıklamıştı. AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

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