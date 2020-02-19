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19.02.2020

Son dakika... Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: Son ikazlarımızı yaptık! İdlib'e harekat an meselesi... |Video

Son dakika haberi... Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkomutan canlı yayında yaptığı açıklamada "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun, İdlib’i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." dedi.

SON DAKİKA HABERİ... Partisinin grup toplatısından gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan insanlık trajedisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkomutan canlı yayında yaptığı açıklamada "Son ikazlarımızı yaptık. Harekat an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun, İdlib'i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"HAREKATI ARTIK BİR AN MESELESİ"

Şayet bu bölgelerde muhatap ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını karşılayamazsa, kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kalacağımızı her fırsatta açıkça söylüyoruz. İdlib'de, rejimin saldırganlığını sona erdirip Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek Rusya'da, gerekse sahada yapılan görüşmelerde, şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Her ne kadar görüşmeler devam edecek olsa da, masada bizim istediğimiz yerin çok uzağında olunduğu bir gerçektir. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekâtı artık bir an meselesidir.

"REJİME VE ONU CESARETLENDİRENLERE İDLİB'İ BIRAKMAYACAĞIZ"

Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız. Bu bölgedeki gelişmelerin ülkemizin üzerine getireceği yükü göz göre göre omuzlamaya asla niyetimiz yoktur. Ne pahasına olursa olsun, İdlib'i, hem Türkiye, hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız.

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