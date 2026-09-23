Emine Erdoğan BM'de konuştu: Çocukların güvenliği hepimizin sorumluluğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programda konuştu. Çocukların dijital dünyanın görünmeyen riskleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Emine Erdoğan, "Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil hepimizindir" mesajını verdi. Güvenli dijital ekosistem için küresel standartlar oluşturulması çağrısında bulundu.