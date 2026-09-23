Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü: Onlarca araç mahsur kaldı!

Ankara'da dün akşam etkisini artıran şiddetli sağanak ve sel baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Keçiören Gülgün Sokak'ta sel sularının ardından yol çökerken, yaklaşık 20 araç oluşan dev çukurlara saplandı. Araçlarda ağır hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri sabaha kadar kurtarma çalışması yaptı. Güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan sokakta iş makineleriyle dolgu ve onarım çalışması başlatıldı. Olay yerindeki son durumu A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Serkan Öztürk aktardı.