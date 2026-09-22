Adana'da Fırat Kalkanı gazisine tornavidalı saldırı! O anları anlattı

Adana'da Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, evini tahliye eden kiracısının saldırısına uğradığını belirtti. İddiaya göre Durna, parasını iade etmek ve evdeki hasarı incelemek için adrese gittiği sırada balkonda tornavidayla saldırıya uğrayarak darbedildi. Yaşadıklarını anlatan Durna, "Her şeye rağmen uzlaşmak istedim, kolumdan engelli olduğumu söyledim o yine de saldırdı" dedi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, olayın detaylarını aktardı.