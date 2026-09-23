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Güneşin Doğduğu Yer 2. Bölüm 2. Fragmanı
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Güneşin Doğduğu Yer 2. Bölüm 2. Fragmanı

atv'nin dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı: "Benim evladıma annelik etmeye hakkı yok!"

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