Şişli'deki aile cinayeti! 2025 yılında Ejder Çakır'ın öldürüldüğü anlar kamerada

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz yıl aile içi tartışmanın ardından yaşanan cinayet, davada müebbet hapis talep edilmesiyle yeniden gündeme geldi. İddiaya göre eşiyle yaşadığı tartışma sonrası ayrılan Ejder Çakır, eşini geri getirmek için kayınpederinin bulunduğu sokağa gitti. Burada eşinin ikiz kardeşi Suat S.'nin silahlı saldırısına uğrayan Çakır, hayatını kaybetti. Cinayete ilişkin görüntüler geçtiğimiz yıl ortaya çıktı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.