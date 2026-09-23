WhatsApp hesapları nasıl ele geçiriliyor? Uzmanından dolandırıcılık uyarısı

WhatsApp kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık yöntemleri yeniden gündemde. Hesapların nasıl ele geçirildiği, kişisel mesajlara nasıl erişim sağlanabildiği ve casus uygulama riskleri merak ediliyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, WhatsApp dolandırıcılığına ilişkin detayları aktardı. Bilişim Uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında kullanıcıların dikkat etmesi gereken noktalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.